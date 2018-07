‘The Voice Brasil’: audiência recua na estreia da sétima temporada

A Globo está apostando pesado no reality musical The Voice Brasil. Antecipou a sua estreia em 2018 — ela aconteceu na noite desta terça-feira, e não em uma noite de setembro ou outubro, como nos outros anos — e passará a exibir o programa, antes semanal, às terças e quintas. Mas a audiência, ao menos na estreia, não correspondeu.

O programa desta terça-feira contou com uma “audição às cegas” da ex-jurada Claudia Leitte — ela deixou a atração para dar lugar a Ivete Sangalo e por sua vez a substituiu no The Voice Kids. A brincadeira teve forte repercussão nas redes sociais. No Ibope, porém, a estreia não passou dos 22 pontos de média na Grande São Paulo.

Foi um recuo em relação aos anos anteriores. Em 2016, The Voice Brasil fez 23 pontos de média em sua estreia — a melhor, até então. No ano passado, que marcou também o debute de Ivete no reality, o índice foi ainda melhor: recorde de 25 pontos na Grande São Paulo.

Em comparação com as terças-feiras anteriores, no entanto, o programa exibido na última noite representou um avanço para a audiência da Globo. O reality comandando por Tiago Leifert deu cinco pontos a mais à faixa horária do que as quatro terças-feiras anteriores.