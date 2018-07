‘The Voice 2018’ começa com ‘audição’ de Claudia Leitte

A estreia da sétima temporada do The Voice contou com uma participação especial de Claudia Leitte, que foi jurada do reality show antes de trocar de lugar com Ivete Sangalo — Ivete estava no The Voice Kids, para onde Claudia foi enviada no ano passado. O programa, exibido na noite desta terça-feira, começou com uma audição especial de Claudia.

É claro que tudo não passava de uma brincadeirinha, e não teve saia-justa. Todos os jurados viraram a cadeira para a cantora “desconhecida”. Ivete, apontada como sua eterna rival no mercado de axé, até a quis em seu time.

Na sua “audição”, a intérprete de Taquitá cantou It Hurt So Bad, conhecida na voz de Susan Tedeschi.