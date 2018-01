‘The Handmaid’s Tale’ estreará em março no Brasil

Vencedora de dois prêmios no Globo de Ouro neste domingo, a série The Handmaid’s Tale estreará em março do Brasil e no resto da América Latina, confirmou o canal pago Paramount Channel nesta segunda-feira. A série venceu as estatuetas de melhor série dramática e melhor atriz em série dramática, para Elisabeth Moss.

O seriado, baseado no livro O Conto da Aia (Rocco), de Margaret Atwood, é produzido e transmitido no serviço de streaming Hulu, que ainda não está disponível no Brasil. A produção estreou sua primeira temporada em abril do ano passado e já foi renovada para a segunda temporada, que deve ir ao ar em 2018.

O drama distópico, que também levou seis prêmios no Emmy 2017, acompanha a vida de Offred (Elisabeth Moss), uma das poucas mulheres férteis que ainda restam no mundo. Ela é obrigada a virar escrava sexual pela sociedade totalitária em que vive – antes, os Estados Unidos –, na tentativa de repovoar o planeta.

Completam o elenco nomes como Samira Wiley (Orange Is the New Black), Joseph Fiennes (American Horror Story), Yvonne Strahovski (Chuck), Max Minghella (The Mindy Project), Amanda Brugel (Orphan Black) e Madeline Brewer (Hemlock Grove).