‘The Good Doctor’, sucesso do criador de ‘House’, vai estrear no Globoplay

O Globoplay, canal de streaming da Globo, anunciou a exibição exclusiva no Brasil da série The Good Doctor. A partir desta quarta-feira, dia 22 de agosto, os 18 episódios da primeira temporada estarão disponíveis para os assinantes da plataforma.

Criada por David Shore, mesmo produtor de Dr House, a série se tornou um fenômeno de audiência nos Estados Unidos no ano passado, conquistando uma indicação ao Globo de Ouro de melhor ator para o protagonista, Freddie Highmore (de Bates Motel). A trama acompanha Shaun Murphy (Highmore), um brilhante jovem cirurgião com autismo e síndrome de savant. Ele deixa a vida no interior para encarar o corrido dia a adia da unidade cirúrgica de um hospital na cidade grande.

Como ação para atrair novos assinantes ao seu canal de streaming, a Globo vai exibir os dois primeiros episódios da série como se fosse um filme, no Tela Quente do dia 27 de agosto.