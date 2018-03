‘The Crown’: produtora se desculpa por controvérsia sobre salário

A produtora Left Bank Pictures, responsável por The Crown, da Netflix, divulgou nesta terça-feira um pedido de desculpas aos atores Claire Foy e Matt Smith pela controvérsia em torno da diferença entre seus salários. Na semana passada, durante um evento em Jerusalém, uma das produtoras da série afirmou que a atriz, que interpretou a rainha Elizabeth II, recebeu menos do que seu colega de elenco, que viveu o príncipe Philip no seriado.

“Nós queremos pedir desculpas para Claire Foy e Matt Smith, atores brilhantes e amigos, que se viram no centro de um turbilhão midiático nesta semana sem terem culpa”, disse a empresa. “Nós da Left Bank Pictures somos responsáveis por orçamentos e salários; os atores não estão cientes de quem ganha o que, e não podem ser pessoalmente responsabilizados pelo pagamento de seus colegas.”

Após a divulgação da história, um abaixo-assinado na internet pediu que Matt Smith doasse a diferença de seu salário para o Time’s Up, movimento contra assédio e abuso sexual que nasceu a partir da iniciativa de atrizes de Hollywood. Nem Smith e nem Claire se pronunciaram sobre a diferença de pagamento.

Os produtores disseram estar “absolutamente unidos à luta por pagamento justo” e por um balanceamento do tratamento de mulheres na indústria. Eles disseram estar dispostos a conversar com a ramificação britânica do Time’s Up.

Durante um evento sobre televisão na semana passada, a produtora Suzanne Mackie explicou que a diferença entre os salários se deu porque Smith já era mais conhecido do que Claire antes de The Crown – o ator interpretou o protagonista da aclamada série Doctor Who entre 2010 e 2013. Suzanne afirmou que essa disparidade não deve mais acontecer. “A partir de agora, ninguém ganha mais do que a rainha”, disse.

Claire e Smith deram vida ao casal real por duas temporadas e serão substituídos daqui para a frente. Olivia Colman já foi anunciada como a próxima rainha, mas ainda não foi divulgado o nome do ator que interpretará Philip.

Claire venceu um Globo de Ouro e dois prêmios do Sindicato dos Atores por sua atuação como a monarca britânica.

(Com Reuters)