‘The Crown’: Helena Bonham Carter negocia viver princesa Margaret

Helena Bonham Carter está nas últimas etapas da negociação para interpretar a princesa Margaret na série The Crown, segundo o site da revista Entertainment Weekly. O papel da irmã rebelde da rainha Elizabeth II foi de Vanessa Kirby nas duas primeiras temporadas da produção da Netflix.

Como se sabe, o seriado passará por mudanças em seu elenco para a terceira temporada – na tentativa de envelhecer os personagens, já que a nova leva de episódios se passará entre 1957 e 1964, quando a monarca tinha entre 31 e 38 anos, por exemplo. A rainha, que foi vivida por Claire Foy nos dois primeiros anos, passará a Olivia Colman.

Helena Bonham Carter é conhecida por papéis em filmes como Sweeney Todd: O Barbeiro Demoníaco da Rua Fleet (2007) e Os Miseráveis (2012) e na saga Harry Potter. Coincidentemente, a atriz viveu a rainha Elizabeth, mulher do rei George VI e mãe de Elizabeth II, no filme O Discurso do Rei, que venceu o Oscar em 2011.