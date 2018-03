‘The Crown’: Claire Foy, a rainha, ganhou menos do que Matt Smith

Claire Foy, que interpretou a rainha Elizabeth II nas duas primeiras temporadas de The Crown, recebeu menos pelo trabalho do que Matt Smith, que viveu o príncipe Philip na série da Netflix. A revelação foi feita pela produtora Suzanne Mackie durante uma conferência sobre televisão em Jerusalém, nesta terça-feira, segundo o site da revista Variety.

A produtora explicou que a diferença entre os salários se deu porque Smith já era mais conhecido do que Claire antes de The Crown – o ator interpretou o protagonista da aclamada série Doctor Who entre 2010 e 2013. Suzanne afirmou que essa disparidade não deve mais acontecer. “A partir de agora, ninguém ganha mais do que a rainha”, disse.

Claire e Smith deram vida ao casal real por duas temporadas e serão substituídos daqui para a frente. Olivia Colman já foi anunciada como a próxima rainha, mas ainda não foi divulgado o nome do ator que interpretará Philip.

Claire venceu um Globo de Ouro e dois prêmios do Sindicato dos Atores por sua atuação como a monarca britânica.

(Com Reuters)