Diante de um apocalipse zumbi ou algo do tipo, você levaria o que para um bunker? A resposta dos amigos Marcelo Rodrigues e Vinicio Carvalho: cerveja especial; quanto mais, melhor. A brincadeira surgiu durante a concepção do bar da dupla, chamado The Bunker devido à falta de janelas. Sommelier de cervejas, Carvalho cuida da seleção dos mais de 280 rótulos. Como eles não estão listados no cardápio, é preciso dirigir- se às prateleiras, checar os preços e perguntar se sua escolha também se encontra na geladeira. A coleção privilegia produções brasileiras e belgas. A mais em conta é a puro malte Soul, da catarinense Schornstein (R$ 9,90, 280 mililitros). A outra ponta é ocupada pela cultuada Kasteel Trignac XII, uma tripel belga envelhecida em barril usado na produção de conhaque (R$ 449,90, 750 mililitros). A Bahia está representada, por exemplo, pela summer ale da MinduBier (R$ 24,90, 500 mililitros). Preocupado em aprimorar o paladar de quem nunca saiu das pilsens, o estabelecimento criou descansos de prato com informações, por exemplo, a respeito das diferenças entre os principais estilos de cerveja, e volta e meia promove degustações. O cardápio de comidas abre espaço para ingredientes de pequenos produtores. A tábua artesanal mescla queijo de cabra de uma cidadezinha da Paraíba com embutidos da Salumeria Romani, do Paraná, além de acompanhamentos como geleia de pimenta defumada (R$ 89,90). Servido com uma faca fincada no meio, o sanduíche de pastrami, molho de mostarda e picles de maxixe no pão de centeio de fermentação natural sai a R$ 39,90. Rua Alexandre Herculano, 45, 1º andar, Pituba, ☎ 2132-5337 (40 lugares). 17h/0h (fecha seg.). Aberto em 2018.

2º lugar: Oslo Gastrobar

3º lugar: Choperia Salvador