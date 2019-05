‘The Big Bang Theory’ ganha especial com bastidores após último episódio

A despedida da série The Big Bang Theory ganha um gostinho especial para os fãs: o canal pago Warner Channel vai apresentar neste domingo 2 o especial Desvendando o Mistério: Um Adeus a Big Bang Theory, que mostra os bastidores da série e relembra grandes momentos de todas as temporadas em 22 minutos. A exibição ocorre às 23h15, na sequência do episódio final duplo da série, marcado para às 22 horas, e do episódio subsequente de Young Sheldon, série derivada que mostra a juventude do protagonista Sheldon Cooper (Jim Parsons).

O último episódio da sitcom foi ao ar no dia 16 de maio nos Estados Unidos e foi assistido por 23,4 milhões de pessoas, segundo a Nielsen – conquistando o título de programa mais assistido do ano, tanto em emissoras de televisão quanto em plataformas de streaming. O feito, no entanto, não é novidade: The Big Bang Theory foi por anos a série com maior audiência nos Estados Unidos.

A série termina após doze temporadas mostrando o cotidiano dos nerds Sheldon (Jim Parsons), Leonard (Johnny Galecki), Raj (Kunal Nayyar) e Howard (Simon Helberg) e de suas namoradas e, depois, esposas Amy (Mayim Bialik), Penny (Kaley Cuoco) e Bernadette (Melissa Rauch). Segundo a imprensa americana, a produção chega ao fim porque Jim Parsons, o grande protagonista da série, não quis renovar o contrato para mais temporadas – e, sem ele, os produtores não viam sentido em continuar.