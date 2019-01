The Big Bang Theory deixa de ser a série mais vista nos EUA; veja ranking

A série “The Big Bang Theory”, que chegou à 12ª e última temporada, é um sucesso de audiência dos Estados Unidos, mas perdeu o primeiro lugar na preferência dos norte-americanos. De acordo com dados da Nielsen, as aventuras dos nerds foi superada pela comédia “Roseanne”, que teve média de 19 milhões e 960 mil espectadores. “The Big Bang Theory” ficou em segundo lugar, com 18 milhões e 330 mil espectadores.

Mesmo com a liderança entre o público, “Roseanne” foi cancelada no mês de maio após a protagonista e produtora Roseanne Barr publicar um tuíte racista sobre Valerie Jarrett, mulher que foi assessora do ex-presidente americano Barack Obama. A série era um revival de uma sitcom de mesmo nome que se propunha a retratar a classe trabalhadora americana, ficou no ar originalmente entre 1988 e 1997 e fez grande sucesso.

A protagonista da série, Roseanne Barr, 65, é simpatizante do atual presidente americano, Donald Trump, característica que foi levada para sua personagem nas telinhas.

Além de “The Big Bang Theory”, outra série que envolve um dos personagens principais também se destacou na audiência: “Young Sheldon”, que retrata da infância de Sheldon Cooper, ficou em quinto lugar na lista.

Veja o ranking: