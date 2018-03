Thaynara OG pega buquê no casamento de Whindersson Nunes

O youtuber Whindersson Nunes se casou com a cantora pop Luísa Sonza na quarta-feira em uma festa que recebeu diversas celebridades da internet. Thaynara OG, sucesso no aplicativo de vídeos Snapchat e atual apresentadora do GNT, foi quem levou o buquê da noiva para casa. “Agora vai”, brincou Luísa em vídeo postado no Instagram.

Depois de cerca de dois anos juntos, Whindersson Nunes e Luísa Sonza se casaram em uma capela à beira-mar no município de São Miguel dos Milagres, no interior de Alagoas. Entre os convidados estavam a sertaneja Simone, da dupla com Simaria, que foram convidadas para madrinhas da união, os funkeiros Mc Guimê e Dani Russo e youtubers como Maju Trindade e Júlio Cocielo.

Na hora em que Luísa jogou o buquê, as convidadas correram para pegar o arranjo de flores, que acabou perdendo algumas pétalas na correria. “Desculpas a todas coleguinhas que eu empurrei”, brincou Thaynara no Instagram.