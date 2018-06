Bruna Linzmeyer e Thammy Miranda foram a Nova York participar da parada do orgulho LGBT neste fim de semana. A atriz foi acompanhada da namorada, Priscila Visman, já o ator e empresário foi junto com a esposa, Andressa Ferreira. Outras celebridades brasileiras também marcaram presença no evento, como Bela Gil, Johnny Hooker e a cantora Gaby Amarantos.

No Instagram, Thammy e Andressa compartilharam imagens da parada. Na legenda, a mulher do filho de Gretchen escreveu: “Juntos somos mais fortes”.