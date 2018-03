Thammy: casamento em Las Vegas e lua de mel em NY

De barba e gravata borboleta, Thammy Miranda subiu ao altar da igreja Little White Wedding Chapel, em Las Vegas, para selar o casamento com Andressa Ferreira, sua namorada há anos. Agora, o casal curte lua de mel em Nova York.

Mesmo de longe, a família de Thammy não deixou de acompanhar o grande momento: Gretchen reuniu os familiares em um restaurante em São Paulo e todos acompanharam, via transmissão de vídeo ao vivo, o enlace.

A equipe do Multishow também estava no restaurante, e o momento foi transmitido ao vivo no Facebook do canal. A cobertura completa do casamento será exibida no reality show Os Gretchens, que estreia em abril.