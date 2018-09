Thalita Rebouças estreia como atriz em filme com Maisa; confira vídeo

Popular autora de livros para adolescentes, Thalita Rebouças tem experimentado novos ares. Além de colaborar com roteiros que adaptam suas obras para o teatro e o cinema, a escritora e apresentadora do The Voice Kids descobriu recentemente a curiosidade pela atuação e o gosto pela composição de letras de música.

A primeira canção de sua autoria a despontar foi a música-tema do filme Fala Sério, Mãe!, adaptação do livro de mesmo nome de Thalita, seguida por algumas faixas na novela As Aventuras de Poliana, do SBT. Agora, a escritora colabora com a trilha sonora de Tudo Por um Pop Star, outro longa inspirado em uma obra assinada por ela, o qual contará também com uma ponta de Thalita atuando. Confira em primeira mão um vídeo com a participação da escritora no filme, que traz Maisa Silva, Klara Castanho e Mel Maia na pele do trio de protagonistas:

“Eu demoro cerca de seis meses para escrever um livro. Música eu faço em meia hora”, diz Thalita a VEJA. Segundo ela, a paixão aflorou com a ajuda do namorado, o produtor musical Daniel Lopes. “Ele embarcou nessa comigo. Eu escrevo e ele faz a melodia. Agora, ele está me ensinando a tocar violão. Acho que cansou do meu entusiasmo. Eu acordo cedo e antes de falar bom dia já sugiro: vamos fazer música”, conta. “Acho que ocupa o mesmo espaço na minha mente, o mesmo que uso para fazer livros, eu uso para fazer músicas. Eu quero contar uma história, mas agora com menos palavras e espaço.”

Os trabalhos de compositora, apresentadora e atriz, contudo, não fizeram Thalita parar a produção literária. Ainda este ano ela lança Confissões de uma Garota Popular, Linda e (Secretamente) Infeliz. “Será a primeira vez que vou entrar na mente de uma menina que faz bullying, não está sendo fácil. Mas vamos entender que existem alguns motivos para ela agir assim.”

Segundo Thalita, o bullying é um assunto necessário, que a impactou especialmente após a resposta ao primeiro livro da série, Confissões de uma Garota Excluída, Mal-Amada e (um Pouco) Dramática, publicado em 2016 pela editora Arqueiro. “Foi impressionante a quantidade de e-mails que eu recebi, desde pessoas novas até mais velhas falando sobre como é duradouro o impacto do bullying. Estava na hora de me aprofundar neste tema”, conta.

Confira abaixo o clipe com a música escrita por Thalita para o filme Tudo Por um Pop Star, previsto para estrear em 11 de outubro: