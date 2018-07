Terceiro filme ‘Annabelle’ é confirmado para 2019

A boneca macabra Annabelle ganhará mais um filme de terror. O diretor e produtor James Wan, responsável pela franquia Invocação do Mal, anunciou a novidade na Comic Con, feira de cinema, cultura pop e nerdices que acontece em São Diego, nos Estados Unidos, neste mês de julho.

De acordo com a revista americana Entertainment Weekly, o terceiro filme de Annabelle está previsto para 3 de julho de 2019. O roteiro será assinado por Gary Dauberman, que escreveu os dois filmes anteriores da boneca. “A Annabelle, basicamente, será capaz de animar outros artefatos amaldiçoados”, revelou Wan. “Então, será como Uma Noite no Museu com a Annabelle.”

No novo filme, a boneca vai trazer à vida objetos que ficam no quarto de artefatos amaldiçoados mantido por Ed e Lorraine Warren, protagonistas de Invocação do Mal. Annabelle começará a atormentar a filha do casal, Judy, de dez anos.