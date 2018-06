Teatro Oficina convoca manifestações contra torres de Silvio Santos

Derrotado por Silvio Santos no Iphan (Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional), que há uma semana autorizou o apresentador e empresário a erguer prédios residenciais de cem metros de altura nos terrenos que rodeiam o teatro, o Oficina preparou uma agenda de manifestações para junho, convertido em mês de “luta” pelo grupo liderado pelo dramaturgo José Celso Martinez Corrêa, o Zé Celso. A companhia teatral se opõe ao projeto imobiliário de Silvio Santos por entender que ele ameaça o projeto arquitetônico de Lina Bo Bardi e Edson Elito, que previa tanto um parque público em volta do Teatro Oficina como a sua comunicação — o grupo prefere a palavra “contracenação” — com a cidade de São Paulo através da janela de cem metros quadrados aberta por Lina em uma das laterais do edifício. A arquiteta ítalo-brasileira morreu antes de inaugurar sua obra.

A primeira manifestação está marcada para as 19h deste sábado, 4 de junho, em frente ao Teatro Sérgio Cardoso, no Bixiga, próximo ao Oficina — o bairro paulistano é considerado o berço do teatro moderno brasileiro. Apesar da reivindicação da criação do Parque do Bixiga, como vem sendo chamado o parque público que o grupo deseja criar, o encontro terá um tom festivo. Na ocasião, o Oficina vai comemorar o Prêmio APCA (Associação Paulista de Críticos de Artes) recebido em 2017, na subcategoria Resistência Urbana, parte da categoria maior Arquitetura.

O prêmio foi uma das demonstrações de apoio recebidas pelo Teatro Oficina desde que Silvio Santos conseguiu uma primeira vitória contra o grupo, em 2017, no Condephaat (Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico). Entidades de arquitetos já fizeram uma carta aberta contra o projeto de Silvio Santos, bem como os conselheiros do próprio Iphan, cujo relator do caso, Marcos Carrilho, deu vitória ao apresentador.

No dia 16 de junho, o Teatro Oficina reúne secundaristas na “Maratona 2018 Aquiagora – Quando Quebra Queima”, também às 19h. No dia seguinte, 17 de junho, vai realizar um “Arraiá de Luta”, com o “Segundo grande ato pela criação do Parque do Bixiga”.

No fim de semana seguinte, haverá mais dois eventos. No sábado, 23 de junho, será aberta no Teatro Oficina a edição 2018 da Bienal de Arquitetura de São Paulo. No domingo, 24 de junho, haverá novo encontro com secundaristas.