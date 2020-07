Teatro alla Scala reabre em Milão com homenagem a Ennio Morricone

A morte do maestro Ennio Morricone, na madrugada desta segunda-feira, 6, foi sentida por todos os amantes do cinema em todo o mundo. Milão, a cidade natal do músico, e onde ele viveu, amanheceu de luto. Em meio à tristeza, uma notícia boa: as portas do Teatro alla Scala, mais célebre casa de ópera do mundo, reabriram depois de mais de quatro meses sem atividade devido à pandemia do novo coronavírus.

Para a grande reabertura, a casa fez questão de homenagear o autor de mais de 500 composições e arranjos para filmes, tocando as músicas do filme Cinema Paradiso (1988), do diretor Giuseppe Tornatore e ganhador do Oscar de Melhor Filme Estrangeiro. O tributo a Morricone foi realizado pela pianista Beatrice Rana e pela violoncelista Misha Maisky. “O falecimento do maestro Morricone marcou todo o mundo da música e o mínimo que pudemos fazer foi homenageá-lo tocando uma de suas obras. Escolhi essa música porque marcou minha vida pessoal e é a minha favorita”, afirmou Beatrice.

ASSINE VEJA Clique e Assine

O calendário de espetáculos conta com uma minitemporada de shows até o dia 15 de agosto – serão quatro apresentações durante o período. O Scala, assim como em outros lugares que estão reabrindo na Itália e no mundo está seguindo regras mais restritivas para proteger a saúde de músicos e frequentadores. Com capacidade para mais de 2 000 pessoas, o teatro só está comportando 600 pagantes com alternância de assentos, para evitar aglomerações. O uso de máscaras se faz obrigatório dentro do recinto.

Ennio Morricone morreu na madrugada desta segunda-feira, 6, aos 91 anos. Ele estava internado em uma clínica em Roma desde a semana passada, tratando-se de uma queda que levou à fratura de um fêmur. “Ele morreu no conforto da fé. Estava lúcido e mostrou grande dignidade até o momento final”, escreveu o advogado e amigo da família Giorgio Assuma em um comunicado divulgado a imprensa.