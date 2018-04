Teaser de nova série de George R.R. Martin tem suspense e terror

A Netflix divulgou nesta quarta-feira uma prévia da série Nightflyers, produção baseada no livro de mesmo nome de George R.R. Martin, autor de As Crônicas de Gelo e Fogo, que inspirou Game of Thrones. O curto vídeo mistura terror, suspense e ficção científica. “Não embarquem na nave”, diz uma mulher com respingos de sangue no rosto e na roupa. “Não tragam a Nightflyer de volta à Terra.”

O livro de Martin foi publicado em 1985 e inspirou também um filme, lançado dois anos depois. A trama acompanha oito cientistas e um telepata que viajam a bordo da nave Nightflyer até os confins do sistema solar na tentativa de estabelecer contato com alienígenas. No meio do caminho, porém, eles enfrentam acontecimentos estranhos que fazem com que eles passem a questionar uns aos outros.

A série é produzida pelo canal Syfy em parceria com a Netflix e conta com Gretchen Mol (Boardwalk Empire), Eoin Macken (The Night Shift), David Ajala (Black Mirror), Sam Strike (Mindhunter), Maya Eshet (Teen Wolf), Angus Sampson (Fargo) e Brian F. O’Byrne (Menina de Ouro) no elenco.