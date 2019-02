Taylor Swift lança single sobre ex do One Direction

1. Taylor Swift no Grammy zoom_out_map 1 /51 Taylor Swift ostenta os troféus que conquistou no Grammy 2016 (Jason LaVeris/GettyImages/VEJA) Taylor Swift ostenta os troféus que conquistou no Grammy 2016

A cantora Taylor Swift anunciou nesta segunda-feira o início da pré-venda de 1989, seu quinto álbum de estúdio, bem como a venda do single Out of the Woods, que pode ser adquirido por 1,29 dólar no iTunes. A segunda faixa divulgada do disco – Shake It Off saiu em agosto – é a prometida canção sobre o namoro com Harry Styles, do One Direction. Taylor e Harry namoraram por pouco mais de dois meses, entre outubro de 2012 e janeiro de 2013, o suficiente para inspirar a cantora.

“Olhando para ele agora / Tudo parece tão simples / Estávamos deitados no sofá / eu me lembro / Você tirou uma Polaroid de nós / Então descobriu / o resto do mundo era preto e branco / Mas estávamos em cores gritantes / E eu me lembro de pensar / Será que estamos fora de perigo ainda?”, diz um trecho da música, em meio a batidas que confirmam a investida da cantora country no pop.

De acordo com a revista americana Rolling Stone, que estampou Taylor na capa de sua edição de setembro, boa parte do repertório do novo disco foi inspirada no rápido namoro com Styles, não apenas esta faixa. “É um conto sobre um relacionamento que todo dia era uma luta. Não fazíamos planos para a vida, apenas tentávamos fazer durar mais uma semana”, disse ela durante a entrevista à Rolling Stone.

Em agosto de 2013, em entrevista à revista americana Us Weekly, Styles afirmou que não ficaria surpreso se ela realmente usasse a relação como inspiração para uma nova canção. “Seria hipócrita dizer que ela não deve fazer isso, porque todo mundo escreve músicas baseadas em experiências pessoais”, disse o cantor.

E Taylor, em especial. Esta não é a primeira canção que ela dedica aos homens que passaram por sua vida. O ator Taylor Lautner, o lobisomem Jacob da saga Crepúsculo, e os músicos Joe Jonas e John Mayer também já foram alvo da cantora de 23 anos. O término com John Mayer foi tão conturbado que o cantor foi “punido” com duas músicas: Dear John e The Story of Us.

O disco 1989 está previsto para chegar às lojas em outubro deste ano.

Out of the Woods

Our Song

“Ele tinha uma mão no volante/ E a outra em meu coração/ Olhei em volta, desliguei o rádio/ Ele disse ‘Baby, há algo errado?’/ Eu disse ‘Nada, estava só pensando como nós não temos uma canção’”. Primeira música dedicada a um ex-namorado, não se sabe qual, da cantora, antes da fama.

Should’Ve Said No

“Você devia ter dito ‘não’, ido pra casa/ Devia ter pensado duas vezes antes de botar tudo a perder/ Devia ter recusado, mas o que fez com ela/ Chegou aos meus ouvidos.” Pela primeira vez, Taylor transforma o término de um relacionamento conturbado em sucesso. A música foi dedicada a um ex-namorado do colegial que a traiu.

Picture to Burn

“Eu odeio essa estúpida caminhonete velha/ Que você nunca me deixa dirigir/ Você é um caipira, destruidor de corações/ Que é realmente um péssimo mentiroso.” O caipira não chegou a ser namorado de Taylor Swift, mas arrogância do rapaz, com quem ela saiu algumas vezes, serviu de inspiração para a letra virulenta.

Forever and Always

“E eu olho para o telefone/ Ele ainda não ligou/ E você se sente tão fraca, que não consegue sentir mais nada/ E você relembra quando ele falou/ ‘Para sempre e sempre’.” Dedicada ao músico Joe Jonas, dos Jonas Brothers, que terminou o namoro pelo telefone. A primeira canção dedicada a um ex-namorado famoso.

Dear John

“Bem, talvez a culpa seja minha e de meu otimismo cego/ Talvez você e sua necessidade doentia de dar amor e tirar depois/ E você vai adicionar o meu nome a sua longa lista de traidores/ E eu vou olhar para trás e lamentar como eu ignorei quando diziam ‘Corra o mais rápido que puder’.” Pelo nome não há como esconder que a música foi dedicada ao cantor John Mayer e ao tratamento que ele dava à sua ex-namorada. Em entrevista à revista americana Rolling Stone, Mayer contou que se sentiu humilhado com a canção.

The Story of Us

“Agora estou sozinha em uma sala lotada/ E não estamos nos falando/ E eu estou morrendo de vontade de saber: isso mata você de alguma forma, como mata a mim?/ Eu não sei o que dizer sobre a reviravolta do destino quando tudo se quebrou/ E nossa história se parece com uma tragédia agora.” Outra música dedicada ao conturbado fim de namoro com John Mayer.

Back to December

“Desejava ter percebido o que tinha quando você era meu/ Eu volto para dezembro, mudo tudo/ E faço tudo certo/ Eu volto para dezembro toda hora.” Dedicada ao ator Taylor Lautner. A cantora, arrependida, admite ser a culpada pelo fim do namoro.

We Are Never Ever Getting Back Together

“Eu digo que odeio você, terminamos, você me liga, eu amo você/ Você voltou atrás mais uma vez na noite passada/ Mas, desta vez, estou lhe dizendo/ Nós nunca, nunca, nunca vamos voltar.” Apesar de Taylor Swift nunca ter confirmado, os fãs da cantora insistem que a música foi feita para o seu namorado no final de 2012, o ator Jake Gyllenhaal.