Taylor Swift é a celebridade mais bem paga do mundo; Neymar está no top 10

A cantora Taylor Swift é a celebridade mais bem paga do mundo, de acordo com a lista divulgada pela revista Forbes nesta quarta-feira, 10. Segundo a publicação, a americana faturou 185 milhões de dólares em um ano – somente a turnê Reputation Stadium Tour arrecadou 266 milhões de dólares nos Estados Unidos, se tornando a maior bilheteria de uma série de shows do país.

O segundo lugar é ocupado por Kylie Jenner, influenciadora digital que faturou 170 milhões de dólares aos 21 anos; seguida pelo rapper Kanye West com 150 milhões de dólares e o jogador de futebol Lionel Messi, com 127 milhões de dólares.

O cantor britânico Ed Sheeran ocupa o quinto lugar da lista, com faturamento de 110 milhões de dólares. Já Cristiano Ronaldo aparece na sexta colocação, com 109 milhões de dólares, seguido por Neymar, único brasileiro a aparecer na lista, cujo faturamento anual ficou em 105 milhões de dólares.

A banda americana The Eagles, o psicólogo Phil McGraw e o pugilista Canelo Álvarez completam o top 10, com faturamentos de 100 milhões de dólares, 95 milhões de dólares e 94 milhões de dólares, respectivamente.