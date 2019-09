Taylor Swift confirma show no Brasil

A cantora americana Taylor Swift confirmou nesta terça-feira 17 que virá ao Brasil. Em sua página oficial da turnê, o dia 18 de julho de 2020 está reservado para o Allianz Parque, em São Paulo. Está será a única apresentação dela no Brasil e na América do Sul, de acordo com informações divulgadas até o momento.

As especulações sobre a vinda da cantora começaram na noite de segunda-feira, 16. Hoje pela manhã, o site Tickets For Fun publicou em sua capa o dia do show com a foto da cantora, mas a imagem foi removida minutos depois. Taylor veio ao Brasil há oito anos atrás – foi sua primeira e única visita ao país.

Além do Brasil, a cantora passará por Alemanha, Noruega, Dinamarca, Polônia, França e Portugal.

Taylor lançou no último dia 23 o seu mais novo album, Lover, com músicas, em grande parte, sobre o amor. Em Soon You’ll Get Better, colaboração com o trio americano de country Dixie Chicks, a artista desabafa sobre a batalha da mãe contra o câncer, que já dura quase quatro anos. “Os botões do meu casaco enroscam no meu cabelo/ Na luz do consultório médico, eu não te disse que estava com medo/ Foi a primeira vez que estivemos lá”, entoa na primeira estrofe da canção.

Lover é o sétimo álbum de estúdio de Swift, e o primeiro lançado sob o selo Republic Records. A cantora se desligou da Big Machine em 2018, depois de mais de uma década na gravadora em que debutou.