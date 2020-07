Taylor Swift anuncia álbum feito na quarentena

Taylor Swift anunciou nas redes sociais que vai lançar à meia-noite (1h na madrugada de sexta-feira, 24, no horário de Brasília) seu oitavo disco, Folklore. A cantora americana afirmou que o álbum já era parte dos planos para 2020. Com a turnê Lover, que passaria pelo Brasil, cancelada, ela se dedicou à produção do novo trabalho durante a quarentena. O disco repete antigas parcerias da cantora, como o produtor e cantor Jack Antonoff, além de novos nomes, como a banda folk Bon Iver, e o músico Aaron Dessner, do grupo The National, que coproduziu 11 das 16 faixas do álbum.

A cantora ainda vai lançar nesta quinta-feira, 23, o clipe da música Cardigan, dirigido por ela e, segundo comunicado, “orientado por uma equipe médica”, com distanciamento social e máscaras, além de equipe reduzida. “Eu fiz minha maquiagem, cabelo e escolha de roupas”, diz Taylor.

The music video for "cardigan" will premiere tonight, which I wrote/directed. A million thank you's to my brilliant, bad ass video team – Cinematographer Rodrigo Prieto, producer Jil Hardin, executive producer Rebecca Skinner, AD Joe 'Oz' Osbourne pic.twitter.com/2hNXnzFbwY — Taylor Swift (@taylorswift13) July 23, 2020

“Antes deste ano, eu provavelmente ficaria preocupada com o tempo certo de lançar este disco. Mas tempos como este em que vivemos me fizeram lembrar que nada é garantido”, disse a cantora no texto de anúncio. “Sinto que se você ama algo, então deve mostrar isso ao mundo.”