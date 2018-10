Taylor quebra recorde de Whitney e reforça discurso político no AMA 2018

Taylor Swift foi a grande vencedora do American Music Awards (AMAs) 2018, que aconteceu no Microsoft Theater, em Los Angeles, na noite desta terça-feira, 9. A americana levou quatro estatuetas durante a premiação: melhor turnê, artista do ano, melhor álbum de pop/rock e melhor cantora de pop/rock. Com as novas vitórias, Taylor soma um total de 23 estatuetas do prêmio, ultrapassando o recorde de Whitney Houston, que ganhou 22 categorias ao longo da carreira.

Depois de falar publicamente sobre política nas redes sociais, Taylor ainda aproveitou para discursar sobre as eleições americanas deste ano no palco. Ao receber o último prêmio da noite, de artista do ano, ela declarou: “Todos os prêmios dados nesta noite foram votados por pessoas. E outra coisa que possui votação popular são as eleições de meio de mandato no dia 6 de novembro. Saiam de casa e votem”.

… accepting the ama for artist of the year, @taylorswift13 tells her fans to get out the vote for the nov. 6th midterms. pic.twitter.com/Ej6H7kxUGm — fake nick zombie 🧟‍♂️ (@nick_ramsey) October 10, 2018

A premiação exibida pela MTV foi marcada pelas apresentação femininas. Além da abertura musical de Taylor, a noite ainda contou com Cardi B (a mais nova revelação do rap), Camila Cabello, Mariah Carey, Jennifer Lopez, Carrie Underwood, Missy Elliott, Dua Lipa, Halsey e Ella Mai.

Confira a lista de vencedores do AMA 2018:

Artista do ano

Taylor Swift

Drake

Imagine Dragons

Post Malone

Ed Sheeran

Artista Revelação

Camila Cabello

Cardi B

Khalid

Dua Lipa

XXXTentacion

Colaboração do Ano

Camila Cabello, Havana (feat. Young Thug)

Post Malone, Rock Star (feat. 21 Savage)

Bruno Mars e Cardi B, Finesse

Bebe Rexha and Florida Georgia Line, Meant to Be

Zedd, Maren Morris and Grey, The Middle

Clipe Favorito



Camila Cabello, Havana (feat. Young Thug)

Cardi B, Bodak Yellow (Money Moves)

Drake, God’s Plan

Turnê do Ano

Taylor Swift

Beyoncé e Jay-Z

Bruno Mars

Ed Sheeran

U2

Artista Masculino Favorito – Pop/Rock

Post Malone

Ed Sheeran

Drake

Trilha Sonora Favorita



Black Panther

The Greatest Showman

The Fate of the Furious

Artista Feminina Favorita – Pop/Rock

Taylor Swift

Camila Cabello

Cardi B

Álbum Favorito – Pop/Rock

Taylor Swift, Reputation

Drake, Scorpion

Ed Sheeran, Divide

Duo ou Grupo Favorito – Pop/Rock

Migos

Imagine Dragons

Maroon 5

Música Favorita – Pop/Rock



Camila Cabello, Havana (feat. Young Thug)

Drake, God’s Plan

Ed Sheeran, Perfect

Artista Favorito – Rap/Hip-Hop



Cardi B

Drake

Post Malone

Álbum Favorito – Rap/Hip-Hop

Post Malone, Beerbongs + Bentleys

Drake, Scorpio

Lil Uzi Ver, Luv Is Rage 2

Música Favorita – Rap/Hip-Hop



Cardi B, Bodak Yellow (Money Moves)

Drake, God’s Plan

Post Malone, Rock Star (feat. 21 Savage)

Artista Masculino Favorito – Soul/R&B



Khalid

Bruno Mars

The Weeknd

Artista Feminino Favorito – Soul/R&B

Rihanna

Ella Mai

SZA

Álbum Favorito – Soul/R&B

XXXTentacion, 17

Khalid, American Teen

SZA, CTRL

Música Favorita – Soul/R&B

Bruno Mars e Cardi B, Finesse

Khalid, Young Dumb & Broke

Ella Mai, Boo’d Up

Artista Favorito – Rock alternativo

Panic! at the Disco

Imagine Dragons

Portugal. The Man

Artista Favorito – Adulto contemporâneo



Shawn Mendes

Pink

Ed Sheeran

Artista Favorito – Latino

Daddy Yankee

J Balvin

Ozuna

Artista Favorito – Música eletrônica

Marshmello

The Chainsmokers

Zedd

Artista Favorito nas redes sociais



BTS

Cardi B

Ariana Grande

Demi Lovato

Shawn Mendes