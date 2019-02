Tatá Werneck homenageia namorado de infância morto em deslizamento no Rio

View this post on Instagram

Hoje vendo o Jornal Nacional , além de toda a tristeza de ver tanta gente perdendo tudo , vendo tanto despreparo para sermos socorridos em momentos como esse (eu por ex dormi num carro no JB pq não conseguia voltar- mas isso não se compara em nada com o que muitas pessoas viveram ontem e eu sinto muito) …mas o fato é que pelo JN vi que meu primeiro amor, de criança , meu primeiro namoradinho da escola e amigo desde então , era uma das duas vítimas do ônibus atingindo pelo deslizamento. Queria prestar uma homenagem a você, Marinho. Uma pessoa doce, de coração bom, filho único, amado, com dois filhos , esposa, que levava uma vida simples e deixa mta tristeza . Nossa infância foi linda e doeu mto receber essa notícia . Beijos pra minha amiga amada @ninalucena , pra sua mãe Perla que tanto cuidava do Marinho e amava. Parece que o mundo está pedindo socorro pra nós. Que a natureza esta sufocada. E pedindo socorro e sufocados nos sentimos tb.