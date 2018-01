Tatá Werneck e Marina Ruy Barbosa lançam beijaço em Paraty

Não foi só Bruna Marquezine e Neymar que ostentaram romance na virada do ano. Tatá Werneck e Marina Ruy Barbosa passaram a festa de Réveillon em Paraty, Rio de Janeiro, e protagonizaram um beijaço com seus pares, Rafael Vitti e Xande Negrão.

“Obrigada pelo convite lindo para passar o ano novo com vocês. Vocês são lindos demais”, escreveu a apresentadora e atriz no Instagram. “Confesso que tive uma certa dificuldade em lidar com tantos talheres e pus uns na minha bolsa pra facilitar. Obrigada casal lindo e meu amor mais fofo desse Brasil (sei que existem mais fofos na Ásia e adjacentes)”.

A festa dos casais ainda contou com a presença de Luciano Huck, Angélica, Carolina Dieckmann e Tiago Worcman.