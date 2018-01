Tatá Werneck conta como Rafael Vitti a pediu em casamento

Tatá Werneck revelou que está noiva de Rafael Vitti durante a sua participação no programa Encontro com Fátima Bernardes desta terça-feira. O pedido feito pelo companheiro aconteceu no último domingo de um modo inusitado: “Eu achei que fosse ser de uma forma romântica. O Rafa me chamou, eu falei que estava no banheiro e pedi para ele não entrar. Eu sai – ainda de calça aberta – e ele perguntou se eu queria casar com ele. Fechei o botão e disse: Quero!”. Depois dos aplausos da plateia, Fátima ainda brincou: “Acho que não poderia ser diferente”.

Tatá chegou atrasada para o início do programa. A atriz participou na última noite da pré-estreia da nova novela das sete, Deus Salve o Rei, que começa a ser exibida nesta terça-feira. No Twitter, ela se explicou: “Meus cachorros invadiram a minha sala e teve bolcheviques versus mencheviques”, brincou a atriz, que viu um conflito entre seus gatos e cachorros.

Em um relacionamento desde o começo de 2017, Tatá Werneck e Rafael Vitti revelaram que estavam morando juntos em outubro para a revista VEJA Rio. No mesmo período, o casal chegou a receber críticas pela diferença de idade: Vitti tem 22 anos e Tatá, 34.