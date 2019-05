Tarantino pede que público em Cannes não dê spoilers sobre seu novo filme

Depois da Marvel realizar uma campanha contra spoilers de Vingadores: Ultimato, chegou a vez de Quentin Tarantino fazer o mesmo. O cineasta divulgou uma carta aberta nesta segunda-feira, 20, pedindo para que o público do Festival de Cannes não divulgue revelações de enredo sobre seu novo filme, Era Uma Vez em Hollywood. O longa, que será exibido no Festival nesta terça-feira 21 e concorre à Palma de Ouro, estreia no circuito comercial em julho – no Brasil, somente em 15 de agosto.

“Eu amo o cinema. Você ama o cinema. É a jornada de descobrir uma história pela primeira vez”, escreveu. “Eu estou emocionado de estar aqui em Cannes para compartilhar Era Uma Vez em Hollywood com o público do Festival. O elenco e a equipe trabalharam intensamente para criar algo original, e eu só peço que todos evitem revelar algo que impeça o público futuro de ter a mesma experiência.”

O novo longa de Tarantino mostra a luta de Rick Dalton (Leonardo DiCaprio), um astro de Hollywood cuja fama está em decadência, e seu dublê, Cliff Booth (Brad Pitt) para sobreviver em meio à indústria do entretenimento enquanto Hollywood sofre com uma crise de incertezas após o fim da Era de Ouro dos filmes americanos, em 1969. Enquanto isso, Los Angeles é tomada pelo horror dos assassinatos cometidos por Charles Manson (Damon Herriman), cuja vítima mais famosa é a atriz Sharon Tate (Margot Robbie). Al Pacino, Dakota Fanning, Lena Dunham, Damian Lewis, Bruce Dern, Tim Roth, Kurt Russell e o falecido ator Luke Perry completam o elenco.