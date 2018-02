Tarantino já defendeu Polanski em caso de estupro

Quentin Tarantino voltou à tona nesta semana. Um site americano relembrou uma entrevista dada pelo cineasta em 2003, defendendo o colega Roman Polanski, que havia sido condenado por estuprar uma menina de 13 anos.

“Ele teve relações sexuais com uma menor de idade. Isso não é estupro”, afirmou o diretor ao apresentador Howard Stern à época. “Para mim, estupro envolve violência, subjugação. É um dos priores crimes do mundo. Nós não podemos usar essa palavra ao acaso.” O locutor rebateu, lembrando que Polanski foi julgado culpado também por drogar a menina.

“Não, esse definitivamente não foi o caso. Ela queria e namorava o cara”, respondeu Tarantino. Ele foi além, e chamou a menina de “festeira”.

Em 2017, o diretor americano confessou saber de alguns casos de assédio sexual envolvendo Harvey Weinstein antes de eles tomarem a imprensa. Em entrevista ao jornal americano The New York Times, ele afirmou: “Soube de algumas coisas que ele tinha feito. Minimizei os incidentes”. O produtor trabalhou com Tarantino em diversas produções, como Pulp Fiction e Os Oito Odiados.