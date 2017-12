Tarantino e J.J. Abrams se juntam para novo filme ‘Star Trek’

O diretor Quentin Tarantino e o produtor J.J. Abrams estão preparando um novo projeto para a franquia Star Trek. De acordo com a revista americana The Hollywood Reporter, a dupla vai desenvolver um argumento para ser aprovado pela Paramount Pictures.

Abrams foi responsável por ressuscitar a franquia em 2009. Depois do segundo longa, Além da Escuridão – Star Trek (2013), ele deixou a saga para comandar o retorno de Star Wars, com Star Wars: O Despertar da Força (2015). Agora, trabalha para o lançamento de Star Wars: Episode IX em 2019.

Em 2016, a Paramount fez uma declaração oficial de que investiria em um quarto filme de Star Trek, com Chris Hemsworth como protagonista, mas nenhum diretor tinha sido confirmado até então. O último longa da saga foi Star Trek: Além da Fronteira, de 2016, que obteve uma bilheteria de 380 milhões de dólares no mundo todo, a menor de toda a franquia.