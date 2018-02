Tarantino admite erro em acidente de Uma Thurman em ‘Kill Bill 2’

O diretor Quentin Tarantino admitiu nesta terça-feira os erros que cometeu no planejamento da cena de Kill Bill: Volume 2 (2004) na qual a atriz Uma Thurman ficou ferida após sofrer um acidente de carro. “Disse que estaria bem. Disse que a estrada era toda reta. Disse que seria seguro e não era. Estava errado. Não a obriguei a subir no carro. Ela entrou no veículo porque confiou em mim”, explicou Tarantino em uma entrevista ao site Deadline.

Em uma reportagem ao The New York Times, a atriz revelou que sofreu um acidente durante a rodagem de uma cena na qual devia conduzir um carro por um caminho no meio da selva. Uma explicou que não se sentia confortável com a ideia de rodar essa cena e por isso pediu um dublê de ação, mas assegurou que Tarantino a pressionou para que fizesse, afirmando que não havia perigo.

O The New York Times publicou um vídeo no qual é possível ver Uma conduzindo o carro até se chocar com uma árvore, um vídeo que a produtora Miramax proibiu o acesso da atriz à filmagem do acidente, a menos que ela assinasse um documento confirmando que não processaria o estúdio. Segundo o relato da atriz, a relação entre Tarantino e ela se deteriorou por conta do acidente.

Após as críticas surgidas em Hollywood nos últimos dias por esse episódio, Tarantino deu hoje sua versão dos fatos. “Esse é um dos maiores remorsos da minha vida. Como diretor estudo as coisas e às vezes aprendo através de erros. Esse foi um dos meus erros mais horríveis”, explicou.

Tarantino disse, além disso, que comprovou o percurso que ia ser feito de carro por Uma, mas que no final a cena foi rodada no sentido contrário ao que ele tinha revisado.“Foi simplesmente horrível”, manifestou o cineasta sobre o momento do acidente.

Horas antes da divulgação da entrevista com Tarantino, Uma publicou uma mensagem em sua conta de Instagram na qual desculpou o cineasta pelo ocorrido. “Quentin Tarantino se arrependeu profundamente e continua arrependido por este lamentável fato”, comentou a atriz, que revelou, além disso, que foi o diretor quem conseguiu dar para ela a filmagem do acidente. “Ele fez isso sabendo que poderia lhe prejudicar, e estou orgulhosa por ter feito o correto e pela sua valentia.”

No entanto, Uma acusou expressamente os produtores Lawrence Bender, E. Bennett Walsh e Harvey Weinstein de “mentir, destruir provas e continuar mentindo” sobre o acidente.