Tapete vermelho do Oscar 2018: vestidos sem grandes protestos

Ao contrário do Globo de Ouro, que escolheu o preto como padrão dos looks em 2018, o Oscar viu muitas cores ao longo de seu tapete vermelho. O dress code de protesto saiu para dar espaço a alguns broches apoiando o movimento Time’s Up, usados por nomes como Jane Fonda e Elizaneth Moss.

Ashley Judd e Mira Sorvino, que deram início à série de denúncias contra Harvey Weinstein, surgiram juntas no tapete vermelho, mas sem broches ou indicativos de um discurso contra o assédio sexual em Hollywood.

Confira abaixo os principais looks do Oscar 2018: