Sutras budistas são arrematados em leilão por US$ 30 milhões em Hong Kong

A casa de leilões Sotheby’s informou nesta terça-feira que duas escrituras budistas (sutras) foram arrematadas em Hong Kong por 30,4 milhões de dólares, um valor recorde para esse tipo de artigo. Os chamados Sutras da Sabedoria Imperial, pertencentes à dinastia Ming (1348-1644), da China, e considerados a escritura budista mais importante já colocada à venda em um leilão, foram encarregados pelo imperador Xuande no início do século XV.

A Sotheby’s destacou em comunicado que esses são os únicos manuscritos imperiais do tipo que não estão expostos no Museu Nacional do Palácio em Taipé (Taiwan), onde está guardada boa parte da antiga coleção da Cidade Proibida de Pequim.

Há um século, os sutras estavam em poder de um rico colecionador japonês em Kioto, mas sua pista foi perdida até que os manuscritos voltaram a aparecer em uma coleção sobre arte e cultura da dinastia Ming organizada em 2014 pelo Museu Britânico.

No leilão desta terça, também se destacou a venda de uma tigela de porcelana dourada e rosa da dinastia Qing (1644-1911), quase única em estilo, que alcançou um preço de 30,4 milhões de dólares.

A tigela “falangcai”, como é conhecida nos circuitos artísticos, não aparecia no circuito de leilões há 30 anos e só há outro recipiente de cores e desenho similares no Museu Nacional do Palácio taiwanês.

Por outro lado, a mais famosa obra do pintor imperial Qian Weicheng (1720-1772) com o título Dez Paisagens Auspiciosas de Taishan, foi arrematada no leilão de hoje por 18,7 milhões de dólares. A obra, pintada em dez seções com paisagens separadas, inclui poemas inscritos pelo imperador chinês Qianlong e seu leilão, depois de ficar cem anos longe do circuito comercial, foi bastante concorrido e durou mais de 40 minutos, explicou a Sotheby’s.