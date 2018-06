Suspeito de assassinato do rapper XXXTentacion é preso

Um homem da Flórida com antecedentes criminais foi preso por suspeita de envolvimento com o assassinato do rapper XXXTentacion. Outros suspeitos ainda são procurados. “Os detetives estão trabalhando. A investigação continua”, informou a polícia pelo Twitter.

Dedrick Williams, de 22 anos, foi detido na quarta-feira à noite em Pompano Beach, ao norte de Miami, e preso por um mandado de homicídio de primeiro grau, informou o Departamento do Xerife do Condado de Broward. O mandado afirma que Williams atirou em XXXTentacion na segunda-feira em frente a uma loja de motocicletas.

Williams já foi preso em outras ocasiões e estava em liberdade condicional até 2021 por conta de um roubo de carro, de acordo com registros. Além de morto, XXXTentacion teve uma bolsa roubada, o que pode configurar latrocínio. Mas a polícia não descarta vingança como motivação para o crime.

Páginas do Facebook e do Instagram ligadas a Dedrick Williams mostram grande interesse seu por tatuagens e dinheiro. Nas imagens, o suspeito aparece com diversas notas de dólares. Fotos de 2014 mostravam o interior de uma loja de armas. “Não me irrite, nunca se sabe quem será o próximo”, escreveu no Facebook pouco antes de sua prisão.

Ainda não está claro, no entanto, se Williams teve um contato anterior com XXXTentacion, de 20 anos, cujo nome de batismo era Jahseh Ofrey.

XXXTentacion levava uma vida violenta, com várias prisões. Estava aguardando um julgamento por espancar sua ex-namorada grávida, um episódio que levou a pedidos para não ouvirem as suas músicas.

Mas apesar das acusações de violência doméstica e da falta de publicidade tradicional, XXXTentacion estreou no topo das paradas americanas com seu segundo álbum, intitulado “?“. Rappers, incluindo Kendrick Lamar, elogiaram XXXTentacion como um talento único, com seu hip-hop sombrio e lo-fi cheio de expressões cruas de sua depressão e tendências suicidas.