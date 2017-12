Susana Vieira recebe alta do hospital e repousa em casa

Susana Vieira recebeu alta nesta sexta-feira do Hospital Vitória, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Segundo sua assessora de imprensa, ela já está em casa. A atriz foi hospitalizada na última segunda-feira depois de sentir uma dor na perna ao voltar de viagem de Miami e foi diagnosticada com trombose.

Internada para dissolver o trombo no CTI (Centro de Terapia Intensiva), ela passou para um quarto comum na terça-feira. Na ocasião, usou o Instagram para agradecer as mensagens de apoio que recebeu desde a internação. “Aproveito para tranquilizar a todos e dizer que estou no hospital como procedimento de segurança e para me recuperar mais rápido, mas muito em breve estarei em casa, se Deus quiser”, escreveu.

A atriz de 75 anos tem longa carreira no teatro, cinema e televisão. Susana tem no currículo dezenas de novelas na Globo, como A Próxima Vítima (1995), Por Amor (1997), Senhora do Destino (2004) e Duas Caras (2007). Seu último trabalho na TV foi na novela Os Dias Eram Assim, no papel de Cora.