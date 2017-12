Susana Vieira após internação: ‘Em breve estarei em casa’

Susana Vieira tranquilizou os fãs após ser internada com trombose no Centro de Tratamento e Terapia Intensiva (CTI) de um hospital do Rio de Janeiro. Em seu perfil no Instagram, a atriz agradeceu o carinho. “Oi, meus amores! Meu coração está que não se aguenta de tanto amor que recebi de vocês hoje…”, escreveu a artista da Globo. “Aproveito para tranquilizar a todos e dizer que estou no hospital como procedimento de segurança e para me recuperar mais rápido, mas muito em breve estarei em casa, se Deus quiser!”

Segundo a assessoria de imprensa da atriz, ela foi internada nesta segunda-feira no Hospital Vitória, depois de sentir uma dor na perna ao voltar de viagem de Miami. Susana também sofreu um choque térmico “devido a uma variação grande de temperatura em 24 horas” e estava muito debilitada por estar com uma forte gripe. “No hospital teve o diagnóstico do TEV (tromboembolismo venoso) e precisou ficar para dissolver o trombo. Por isso o CTI. É um procedimento de segurança.” A assessoria de imprensa do hospital não comentou o assunto.

A atriz de 75 anos tem longa carreira no teatro, cinema e televisão. Fez dezenas de novelas na Globo, como A Próxima Vítima (1995), Por Amor (1997), Senhora do Destino (2004) e Duas Caras (2007). Seu último trabalho na TV foi na novela Os Dias Eram Assim, no papel de Cora.