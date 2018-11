Susana Vieira agradece apoio de fãs após revelar leucemia: ‘Estou ótima’

Susana Vieira agradeceu o apoio que recebeu dos fãs nas redes sociais depois que revelou que passou por tratamento contra leucemia. “Final de aula com a minha personal querida @aninhapersonal40”, escreveu a atriz da Globo na legenda de uma foto publicada em seu perfil no Instagram em que aparecia na academia. “Gratidão por todo o amor e carinho que recebi de vocês hoje! Estou ótima e feliz!”

Nesta segunda-feira, a assessoria de imprensa da atriz confirmou que ela recebeu o diagnóstico há alguns anos e já passou por quimioterapia. “A leucemia está totalmente estabilizada”, disse. “A atriz encontra-se ótima, neste momento, na academia.”

A quimioterapia não a impediu de manter sua rotina e trabalhos na Globo — recentemente, ela participou da série Os Dias Eram Assim e do programa Video Show.

A atriz fez a revelação durante as gravações do Domingão do Faustão, em uma edição prevista para ir ao ar apenas em janeiro. Contudo, a informação acabou vazada pelo colunista Léo Dias, no programa Fofocalizando, do SBT.