Susan Sarandon é criticada por figurino em premiação

A atriz americana de 69 anos virou assunto na internet ao aparecer no SAG Awards, o prêmio do Sindicato dos Atores dos Estados Unidos, com um decotado macacão branco e um sutiã de renda preto da marca Max Mara.

Susan, que foi acompanhada dos filhos Eva Amurri Martino e Jack Robbins na cerimônia que aconteceu na noite do último sábado (30) em Los Angeles, concorria na categoria de Melhor Atriz em Telefilme ou Minissérie por The Secret Life Of Marylin Monroe. Além do prêmio, a atriz apresentou o in memoriam, a homenagem aos artistas falecidos.

Enquanto alguns internautas a elogiavam, alguns a criticavam por julgarem a roupa inadequada para a ocasião: “Foi isto que Susan Sarandon decidiu vestir para as homenagens póstumas? É um sutiã de renda!”, indagou o usuário Bobby Hall no Twitter. “Quando eu crescer, quero ser como a Susan Sarandon” defendeu Val Medrano na mesma rede social.