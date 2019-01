Susan Boyle retorna ao mundo dos reality shows após nove anos

A escocesa Susan Boyle, que ganhou fama após participar do reality show Britain’s Got Talent, retornou ao mundo da competição musical após nove anos. A cantora marcou presença no America’s Got Talent: The Champions, que traz apenas participantes que já passaram por temporadas anteriores da versão americana ou britânica da atração. Susan conseguiu repetir o feito da primeira vez: emocionar a plateia e ser ovacionada pelos jurados.

Aos 57 anos, Boyle escolheu a canção Wild Horses, dos Rolling Stones, para marcar sua volta. Depois da performance, Simon Cowell, jurado que presenciou a estreia da cantora em 2009, disse que “não poderia pensar em outro participante que tenha definido o programa melhor”.

Howie Mandel, também integrante do júri, contou que espera presenciar outros momentos como o da estreia da cantora nos palcos, quando ela deixou jurados em choque com sua potência vocal. “Eu digo: ‘você sabe o que eu quero? Aquele momento de Susan Boyle. Eu desejo esse momento de cair o queixo’”.

Apesar de ter repetido grandes feitos, um deles foi inédito: a jurada Mel B concedeu a Boyle o benefício de ir direto para a fase dos shows ao vivo do programa. “É uma honra e um prazer absoluto estar sentada aqui te escutando”, afirmou a Spice Girl. “Sua voz é angelical.”

Desde sua participação no Britain’s Got Talent, a cantora vendeu mais de 20 milhões de discos e recebeu duas indicações ao Grammy.

Relembre a estreia de Boyle, com a canção I Dreamed a Dream, do musical Os Miseráveis: