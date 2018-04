Suposto retrato de amante pintado por Hitler vai a leilão

Um retrato a óleo que se acredita ter sido pintado por Adolf Hitler e que mostra uma ex-amante pouco conhecida do ditador nazista irá a leilão na semana que vem com um preço inicial de 60 000 euros (quase 250.000 reais, pelo câmbio do dia), informou uma casa de leilões da Alemanha nesta quinta-feira.

A pintura de 63 por 48 centímetros, que traz a assinatura A. Hitler, 1916, retrata Charlotte Lobjoie, francesa que Hitler conheceu quando serviu na França durante a Primeira Guerra Mundial, de acordo com Werner Maser, estudioso destacado de Hitler que morreu em 2007.

Retrato de uma Garota, obra danificada pintada em serapilheira, foi comprada por industriais flamengos aproximadamente em 1967, disse a casa de leilões Weidler, de Nuremberg, em um comunicado. A Weidler disse possuir documentos que provam que ela foi exibida em galerias de arte do Japão.

A pintura, que exibe o que aparenta ser um cenário rural, mostra uma jovem com um lenço vermelho pendendo frouxamente da cabeça e lançando uma sombra profunda sobre seu rosto enquanto segura um forcado. Ela veste uma camisa de cor suave, aberta do pescoço para baixo e expondo parte de seus seios.

Maser, que foi mencionado pela casa em seu comunicado, escreveu vários livros sobre Hitler, oferecendo vislumbres da mente do líder nazista graças a um estudo atento de desenhos, cartas e notas.

Hitler ganhou a vida pintando nos anos 1920, antes de chegar ao poder e levar a Alemanha à Segunda Guerra Mundial. Com a aproximação das tropas soviéticas de seu quartel-general de Berlim, ele se suicidou em abril de 1945 ao lado de sua amante, Eva Braun, com quem havia se casado pouco antes.

Em 2015, a Weidler vendeu uma aquarela do Castelo de Neuschwanstein, na Baviera, também com a assinatura A. Hitler e creditada ao ex-líder alemão, por 100 000 euros.