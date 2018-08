Supergirl ganhará filme solo independente da série de TV

Além de estrear uma série na Warner Channel, a heroína Supergirl terá também um filme solo, segundo o site Deadline. A trama, que deverá integrar o universo compartilhado da DC Comics nos cinemas, será independente do seriado estrelado por Melissa Benoist.

Oren Uziel, de O Paradoxo Cloverfield, está trabalhando no roteiro do filme, que ainda não tem previsão de estreia. Nos quadrinhos, a Supergirl é uma prima do Super-Homem que, como ele, sobreviveu à explosão do planeta Krypton e foi mandada à Terra, onde assume a identidade de Kara Denvers.

Supergirl foi a primeira personagem do sexo feminino dos quadrinhos a ganhar um filme solo, em 1984, estrelado por Helen Slater. A nova versão se juntará a outras produções que integram o calendário de estreias do universo expandido da DC Comics, que inclui Mulher Maravilha 1984, Aquaman e Shazam!.