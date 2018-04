Super Chris Pratt, a visita que você quer ter em casa

Chris Pratt, o bonitão da trupe de Guardiões da Galáxia, é a visita que todo mundo gosta de ter em casa. Simpático, se esforça por aprender a linguagem e as regras do lugar e come o que tiver à mesa sem se queixar. Ao contrário: acha tudo ótimo. Nesta quarta-feira, ele publicou um vídeo no Instagram em que se deliciava à la Ana Maria Braga – que passava por baixo da mesa quando algo ficava assim nos trinques – ao experimentar uma feijoada, devidamente acompanhada de caipirinha, para ficar no clichê gastronômico oferecido aos turistas estrangeiros. Já nesta quinta, ele provou uma das comidas de rua mais queridas dos brasileiros, o pastel.

Pouco depois das 10h, Pratt deixou o Hotel Fasano, onde está hospedado – e onde provou da feijuca – para ir até a feira armada na rua Barão de Capanema. Ali, foi reconhecido por consumidores e feirantes, e até fez foto com um deles, comprovando que seu bom-humor não se abala ao sol de mais de 25 graus da manhã paulistana, de camiseta preta de manga longa.

Comprou frutas – banana, melancia e laranja – e, claro, pastel. Comeu um de carne e experimentou outro de pizza, com direito a caldo de cana com limão. “It was great”, disse, indicando que, mais uma vez, achou tudo maravilhoso. Melhor hóspede.