Sue Lyon: a ninfeta de Kubrick

Sue Lyon foi escalada aos 14 anos de idade para o papel de Lolita, a famosa ninfeta do autor russo Vladimir Nabokov, na adaptação assinada por Stanley Kubrick, de 1962. Com graciosas madeixas loiras e olhar afiado, a atriz deixou a controversa personagem mais misteriosa e menos infantil — no livro, ela tem 12 anos quando se torna objeto de desejo de um quarentão. Fora das telas, Sue teve sua parcela de polêmica: casou-se cinco vezes, uma delas, na prisão, com um assassino. Atuou até 1980, e então abandonou os holofotes. Morreu na quinta-feira 26, aos 73 anos, em Los Angeles, por problemas de saúde não revelados pela família.

Publicado em VEJA de 8 de janeiro de 2020, edição nº 2668