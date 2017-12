Sucesso nas redes sociais, abacate invade cardápios brasileiros

O abacate talvez seja a mais eclética das frutas. Na maioria dos lares brasileiros, a forma mais usual de consumi-lo é como sobremesa, seja ele amassado com açúcar e limão, seja batido com leite, na forma de creme. Na última década, com a expansão da culinária mexicana no Brasil, popularizou-se também o guacamole, a versão salgada da pasta de abacate servida como aperitivo. Seguindo uma tendência mundial, o abacate agora é apresentado em novíssimas formas, distantes das receitas originais. Mas o tipo da fruta escolhido não é aquele habitualmente consumido no Brasil. Está na moda o abacate de tipo Hass, por aqui conhecido como avocado.

Esta variação, menor em tamanho e de casca mais irregular e escura, é originária da Califórnia, nos Estados Unidos. A principal diferença entre o “nosso” abacate (do tipo tropical) e o avocado é a concentração de água, menor no tipo estrangeiro, o que favorece seu uso em receitas salgadas como a avocado toast, torrada coberta pelo abacate, seja em forma de patê, seja em pedaços, associado a algum queijo e folhas verdes. A receita, original do Cafe Gitane, de Nova York, passou a figurar em fotos postadas por celebridades americanas. A hashtag #avocadotoast tem quase 600 000 postagens com versões caseiras e gourmetizadas.

Saiba como fazer a avocado toast com a receita da chef Thais Alves, do restaurante Factorio, de São Paulo, com a ajuda do vídeo abaixo.