Sucesso de ‘Bird Box’ obriga Netflix a fazer advertência inusitada

A Netflix pediu aos seus usuários que parem de postar vídeos na internet fazendo tarefas cotidianas com os olhos vendados, imitando a personagem de Sandra Bullock no filme “Bird Box“.

O sucesso de “Bird Box”, que segundo a Netflix foi visto por mais de 45 milhões de assinantes da plataforma de streaming, originou um desafio que se tornou viral nas redes sociais, no qual as pessoas gravam vídeos realizando tarefas cotidianas com os olhos vendados.

A intenção do desafio é imitar a personagem de Bullock, que habita um mundo apocalíptico no qual as pessoas vivem com os olhos vendados para evitar serem possuídas por uma força oculta que se apodera dos seus medos, levando-lhes ao suicídio.

Deste modo, várias pessoas imitam algumas das cenas do filme e se gravam caminhando pela rua, tomando banho ou dirigindo com os olhos vendados, em vídeos que depois postam nas redes com a hashtag #BirBoxChallenge.

“Não posso acreditar que tenha que dizer isso, mas: por favor, não se machuquem com o desafio ‘Bird Box’. Não sabemos como isto começou e apreciamos o amor pelo filme, mas Boy e Girl – as crianças do filme – só têm um desejo para 2019, e é que não acabem no hospital por fazer memes”, escreveu a Netflix na sua conta de Twitter nos EUA.

Embora não tenha sido divulgado nenhum caso grave, muitas pessoas ficaram levemente feridas ao gravar seus vídeos em um desafio que lembra outros similares e que em algumas ocasiões terminaram com grandes emergências médicas.

“Bird Box” é, até agora, o filme mais visto da Netflix sete dias depois da sua estreia em dezembro, segundo a plataforma.