‘Stranger Things’, ‘Vingadores’ e mais: o que chega em julho ao streaming

O mês de julho no streaming será marcado pela volta de séries muito populares entre o público: além das terceiras temporadas de Stranger Things e La Casa de Papel, dois fenômenos da Netflix, Orange Is the New Black, outro sucesso da plataforma, retorna para seu sétimo e último ano. Já entre os filmes, o principal destaque é Vingadores: Ultimato, sucesso da Marvel que chega ao Now no fim do mês. Há ainda a estreia de Nós (no Now e no Looke), terror do mesmo diretor de Corra!, além de filmes menos conhecidos, mas aclamados pela crítica, como Capitão Fantástico (na Netflix) e Projeto Flórida (na HBO Go).

Confira abaixo os principais destaques do mês:

Capitão Fantástico

1º de julho – Netflix

Ben Cash (Viggo Mortensen) é radicalmente contra a sociedade de consumo. Junto com sua mulher, ele cria seus seis filhos na floresta, ensinando-os a serem autossuficientes, com aulas que vão desde a leitura de obras clássicas até a prática de caça e exercícios de combate. Quando uma tragédia atinge a família, eles são forçados a deixar o isolamento e a enfrentar os duros choques de realidade da vida em civilização. A atuação de Viggo Mortensen no filme rendeu ao ator indicações em diversas premiações, incluindo o Oscar e o Globo de Ouro.

A Inventora: À Procura de Sangue no Vale do Silício

1º de julho – HBO Go

Neste documentário original HBO, o diretor Alex Gibney retrata a fraude da empresária Elizabeth Holmes, dona da empresa de tecnologia de saúde Theranos. A companhia enganou a população, o governo e grandes empresas afirmando ter criado um dispositivo revolucionário de teste sanguíneo. Em 2014, sua empresa foi avaliada em 9 bilhões de dólares, tornando Elizabeth a multimilionária mais jovem do mundo. Dois anos depois, contudo, a Theranos foi classificada como uma “grande fraude” e perdeu seu valor.

Elizabeth: A Era de Ouro

1º de julho – Netflix

Mesmo há quase três décadas no poder, Elizabeth I (Cate Blanchett) não pode prever o turbilhão que sua vida se tornará em 1585: no âmbito político, a rainha é ameaçada pela Espanha, que prepara uma guerra santa contra a Inglaterra, e pela rainha da Escócia, Mary Stuart (Samantha Morton), sua prima que almeja o trono inglês. Já no lado pessoal, a monarca, conhecida como “a rainha virgem”, sofre com a falta de um companheiro e, portanto, de herdeiros – até conhecer o aventureiro Sir Walter Raleigh (Clive Owen).

Stranger Things (3ª temporada)

4 de julho – Netflix

Depois de um ano de hiato, grandes mudanças marcam o retorno da produção: em uma modernizada Hawkins de 1985 (agora há até um shopping na cidade), o sexteto principal tem de lidar com o amadurecimento, as paixonites e os conflitos no grupo. Enquanto isso, os pré-adolescentes também são forçados a enfrentar velhos e novos inimigos à espreita. Agora, superar as diferenças é uma questão de sobrevivência – especialmente para Eleven.

Nós

10 de julho – Now (18,90) e Looke (18,99 reais)

Adelaide (Lupita Nyong’o) e Gabe (Winston Duke) decidem viajar com os filhos para a praia, se hospedando em uma casa de veraneio onde a moça morava quando criança. Certa noite, a família é aterrorizada com a invasão de quatro pessoas muito parecidas com eles, porém com uma aparência cruel e animalesca. O longa de terror foi dirigido por Jordan Peele, mesmo cineasta do aclamado Corra!, que foi indicado a quatro categorias no Oscar em 2018, incluindo melhor filme, e vencedor do prêmio de melhor roteiro original. O elenco ainda conta com a atriz Elizabeth Moss, da premiada série The Handmaid’s Tale.

Shazam!

11 de julho – Now (18,90 reais) e Looke (18,99 reais)

Com um tom mais cômico do que costumam ter os filmes de super-herói da DC, Shazam! conta a história de Billy Batson (Asher Angel), um menino órfão de 14 anos que recebe poderes ancestrais e acaba obtendo o dom de se transformar no super-herói adulto Shazam, interpretado por Zachary Levi. Além de tentar entender seu papel como herói, o garoto precisará aprender a controlar seus poderes para enfrentar o malvado Dr. Thaddeus Sivana (Mark Strong).

Projeto Flórida

14 de julho – HBO Go

Monee (Brooklynn Prince) é uma garota de 6 anos que vive em um hotel de beira de estrada em um bairro pobre da Flórida, nos arredores da Disney, e vive aprontando com crianças vizinhas. As aventuras de Monee e seus amigos se mesclam com as histórias dos adultos, especialmente de sua mãe, Halley (Bria Vinaite), uma jovem desempregada e explosiva que passa por apertos para pagar o aluguel do quarto que divide com a filha. À época do lançamento, o filme era uma aposta de muitos críticos para ser indicado ao Oscar de 2018, mas a produção só recebeu uma indicação da Academia: a de melhor ator coadjuvante para Willem Dafoe, que vive o gerente do hotel, Bobby.

Querido Menino

15 de julho – Amazon Prime Video

Timothée Chalamet, que ganhou notoriedade após estrelar Me Chame pelo Seu Nome, interpreta Nic Sheff, um rapaz viciado em metanfetamina. Seu pai, David Sheff (Steve Carell), um conceituado jornalista e escritor que vive com sua segunda esposa e os filhos, faz de tudo para ajudar Nic, ao mesmo tempo em que estuda a droga e sua dependência. A história real de Nic Sheff foi contada por ele e por seu pai em duas biografias.

No Coração de Ouro: O Escândalo da Seleção Americana de Ginástica

15 de julho – HBO Go

Em 2017, vieram à tona relatos de abusos sexuais cometidos por Larry Nassar, osteopata do time de ginástica artística dos Estados Unidos, ao longo de três décadas. O documentário original HBO expõe a cultura de silêncio e poder que possibilitaram esse cenário.

O Primeiro Homem

18 de julho – Telecine Play

Damien Chazelle, mesmo diretor de La La Land, volta a trabalhar com Ryan Gosling, estrela do premiado musical. Desta vez, o ator dá vida a um personagem real, o astronauta americano Neil Armstrong. A cinebiografia narra sua jornada nos anos 60, desde a morte de sua filha pequena até a missão espacial que o tornou o primeiro homem a pisar a lua.

A Última Loucura de Claire Darling

18 de julho – Looke (9,99 reais)

Certa manhã, Claire Darling (Catherine Deneuve), uma viúva de 70 anos cuja saúde mental está fragilizada, acorda com uma certeza: este será o último dia de sua vida. A colecionadora começa, então, a organizar uma venda de todos os seus pertences. Os objetos são o ponto de partida para o desenrolar da história, que envolve o reencontro de Claire com a filha Marie (Chiara Mastroianni) e o confronto com velhos traumas, como a morte do filho Martín (Simon Thomas).

La Casa de Papel: Parte 3

19 de julho – Netflix

Sair ileso do assalto à Casa da Moeda espanhola parecia um sonho distante para o carismático grupo de bandidos. Mas eles não só conseguiram o feito como ainda ficaram com o dinheiro e conquistaram a opinião pública. Depois do sufoco, finalmente as férias. Isso até que Rio (Miguel Herrán) é sequestrado. Diante da situação, a gangue se reúne novamente sob o comando do Professor (Álvaro Morte) para resgatar o colega, com um plano ainda mais ambicioso do que o primeiro.

Dor e Glória

19 de julho – Looke (14,99 reais)

Neste mais recente filme do aclamado Pedro Almodóvar, o diretor cria uma espécie de alter-ego com o personagem Salvador Mallo, interpretado por Antonio Banderas, cineasta atordoado com a chegada da idade e as dificuldades que ela traz para seu trabalho. Mallo passa a revisitar seu passado, refletindo sobre as escolhas que fez na vida e relembrando sua infância nos anos 60, seu processo de imigração para a Espanha, o primeiro amor e a relação com a escrita e o cinema. No Festival de Cannes deste ano, Banderas recebeu o prêmio de melhor ator por sua interpretação no longa.

Duas Rainhas

24 de julho – Now (14,90 reais) e Looke (14,99 reais)

O longa retrata o jogo político do século XVI através de duas grandes figuras da época: a rainha Elizabeth I (Margot Robbie) e sua prima Mary Stuart (Saoirse Ronan), que, depois de ficar viúva, tenta reclamar o trono inglês para si. Em meio a traições e disputas, a trama aborda temas como casamento, maternidade, mulheres em posições de poder e religião. A produção foi indicada nas categorias de melhor figurino e melhor maquiagem no Oscar de 2019.

Amor Até as Cinzas

24 de julho – Now (14,90 reais)

Durante uma briga entre gangues chinesas rivais, a dançarina Qiao (Tao Zhao) dispara uma arma para proteger seu namorado, o mafioso Bin (Fan Liao), pegando cinco anos de prisão. Quando é libertada, ela vai à sua procura para tentar começar tudo de novo. O longa é do aclamado diretor chinês Jia Zhangke (de Um Toque de Pecado e As Montanhas se Separam), e foi indicado à Palma de Ouro no Festival de Cannes de 2018.

Orange Is the New Black (7ª temporada)

26 de julho – Netflix

Enquanto Piper Chapman (Taylor Schilling) luta para se adaptar à vida fora da prisão, Litchfield ainda guarda muitos desafios para as outras detentas na última temporada da série: Blanca (Laura Gómez) é transferida para um centro de deportação, Tasha (Danielle Brooks) é considerada culpada por um assassinato e Lorna Morello Muccio (Yael Stone) tem um parto prematuro.

Bergman – 100 anos

30 de julho – Telecine Play

Conhecido por clássicos como Morangos Silvestres e O Sétimo Selo, o diretor sueco Ingmar Bergman, morto em 2007, completaria 100 anos em 2018. Neste documentário, a cineasta Jane Magnusson trata do ano de 1957, quando Bergman lançou os dois filmes citados acima, dirigiu um longa para a TV e quatro peças de teatro. Além de uma seleção de entrevistas e clipes da vasta obra de Bergman, Magnusson traz também depoimentos de atores, críticos e historiadores sobre o diretor.

Vingadores: Ultimato

31 de julho – Now (18,90 reais)

No último capítulo da saga, os Vingadores se unem mais uma vez após os eventos de Guerra Infinita, que deixou o mundo em ruínas. Com a ajuda de aliados, eles devem reverter as ações de Thanos e restaurar o equilíbrio no universo. O longa é o maior sucesso da Marvel e chegou ao posto de segunda maior bilheteria da história, perdendo, até o momento, apenas para Avatar (2009), de James Cameron.

O Anjo

31 de julho – Looke (16,99 reais)

O longa de Luis Ortega (de Caja Negra e Monobloc) e produção de Pedro Almodóvar (de A Pele que Habito e Má Educação) conta a história de Carlos Robledo Puch, prisioneiro mais antigo da Argentina. Ele cometeu diversos crimes nos anos 70 – o que inclui dezessete assaltos e onze assassinatos -, tendo sido condenado à prisão perpétua aos 20 anos. Por causa de sua aparência delicada, o criminoso ficou conhecido como “O Anjo da Morte”. No filme, o estreante Lorenzo Ferro dá vida a Puch, dividindo a cena com Chino Darín (filho do ator e diretor Ricardo Darín), que interpreta seu companheiro de crimes e interesse romântico Ramón.

3 Faces

31 de julho – Now (14,90 reais)

Proibido pelo governo iraniano de fazer filmes desde 2010, o diretor Jafar Panahi passou a lançar suas produções clandestinamente, sendo 3 Faces a quarta delas. No longa, vencedor de melhor roteiro no Festival de Cannes em 2018, ele a a atriz Behnaz Jafari interpretam a si mesmos. Quando Behnaz recebe um vídeo perturbador de uma garota implorando por ajuda para escapar de sua família conservadora, que não quer deixá-la estudar teatro, ela abandona suas filmagens e se une ao diretor rumo à aldeia onde a menina mora, localizada no noroeste do Irã. Lá, eles descobrem uma hospitalidade local não muito generosa.

