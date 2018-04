‘Stranger Things’ é acusado de plágio por produtor americano

Os irmãos Duffer, criadores da série Stranger Things, foram acusados de plagiar uma obra do diretor e produtor americano Charlie Kessler. De acordo com o site americano TMZ, Kessler alega em um processo que o seriado original da Netflix possui semelhanças com o seu curta-metragem Montauk, lançado em 2012.

Kessler afirmou à publicação que o filme, escrito, produzido e lançado por ele mesmo, tem muitas semelhanças com a série. A trama do curta também envolve experimentos secretos feitos pelo governo. O diretor contou que apresentou a ideia da série em abril de 2014 para os irmãos Duffer, que na época, disseram não.

Agora, o americano pede uma quantia em dinheiro e a retirada de todas as ideias da sua criação da produção da Netflix.