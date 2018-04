Steven Spielberg chega ao mundo dos super-heróis com Falcão Negro

Steven Spielberg adentrará no universo de filmes de super-heróis da editora DC Comics com a adaptação cinematográfica de Falcão Negro, um filme de ação e aventura que se passará durante a Segunda Guerra Mundial. O longa contará a história de um esquadrão internacional de pilotos liderados por um homem chamado Blackhawk, que enfrenta os nazistas no conflito.

Spielberg, que planeja dirigir o filme, produzirá o projeto através da sua empresa Amblin Entertainment e com o apoio da Warner Bros., o estúdio com o qual acaba de lançar Jogador Nº 1, que já arrecadou quase 500 milhões de dólares no mundo todo. O roteirista do filme será David Koepp, com quem Spielberg trabalhou em Jurassic Park: Parque dos Dinossauros, O Mundo Perdido: Jurassic Park, Guerra dos Mundos e Indiana Jones e o Reino da Caveira de Cristal.

A história em quadrinhos, uma das mais vendidas na década de 1940, foi lançada em 1941 sob o selo Quality Comics antes que a DC adquirisse a empresa em 1956. Seus criadores foram Will Eisner, Bob Powell e Chuck Cuidera.

Ainda não há data para o início das filmagens. O próximo projeto de Spielberg será a quinta aventura de Indiana Jones, que será filmada no ano que vem. Além disso, o diretor também prepara uma nova versão do musical Amor, Sublime Amor.