Stefano Gabbana chama Selena Gomez de ‘feia’ e irrita fãs da cantora

Não é de hoje que Stefano Gabbana parece querer comprar brigas desnecessárias. Desta vez, o estilista fez uma crítica inesperada a Selena Gomez, chamando-a de “feia” nas redes sociais. O italiano deixou o comentário em uma montagem publicada pela página The Catwalk Italia no Instagram que mostrava a cantora usando diferentes vestidos vermelhos. “È proprio brutta”, escreveu o designer, frase que pode ser traduzida livremente por “é tão feia”.

A reação dos fãs de Selena foi imediata, tanto no Instagram quanto no Twitter, onde a hashtag #SelenaYouAreBeautiful (Selena, você é linda) está sendo usada para agregar os elogios à cantora e as críticas a Gabbana.

Gabbana é conhecido por opiniões controversas. Em 2015, o estilista, junto com seu sócio e ex-namorado Domenico Dolce, afirmou ser contra a técnica de fertilização in vitro e a adoção de crianças por casais homoafetivos. “Nós somos contra adoção por gays. A única família é a tradicional”, disse Dolce. O comentário foi duramente criticado – artistas como Elton John chegaram, inclusive, a propor um boicote à marca Dolce & Gabbana por causa disso.

Embora belíssima por fora, Selena Gomez possui algo que poucos têm atualmente: amor ao próximo, bondade e empatia, valores que serão sempre superiores a quaisquer padrões estéticos existentes. #SelenaYouAreBeautiful pic.twitter.com/ycEBCoEgQB — Selena Gomez Brasil (@selenagomezbr) June 13, 2018

Errar é humano. Chamar a Selena Gomez de feia é burrice.#SelenaYouAreBeautiful pic.twitter.com/LVHGuDCneR — Carlos (@Dlovaticsince14) June 13, 2018