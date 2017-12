‘Star Wars: Os Últimos Jedi’ fatura US$ 450 milhões em 4 dias

O oitavo episódio da saga, Star Wars: Os Últimos Jedi, faturou 450,8 milhões de dólares em sua estreia mundial, entre quinta-feira e domingo. O filme dirigido por Rian Johnson somou 230,8 milhões nos cinemas fora dos Estados Unidos, o quinto maior lançamento internacional de todos os tempos.

No Brasil, o longa estreou em primeiro lugar no ranking dos filmes mais vistos no fim de semana, arrecadando 23,3 milhões de reais e mais de 1,1 milhão em público, segundo a comScore.

No mercado americano, o episódio VIII faturou 220 milhões, a segunda maior estreia na história do país, sendo superado apenas por O Despertar da Força. Também foi o terceiro maior fim de semana de estreia no Reino Unido e na Dinamarca, e o maior do ano em Austrália, França, Alemanha, Japão, Espanha, entre outros.

A produção dá a chance de ver pela última vez a atriz Carrie Fisher no papel da Princesa Leia. A atriz morreu em dezembro de 2016, aos 60 anos, pouco tempo depois de terminar a filmagem de suas cenas.

O estúdio anunciou a preparação de uma “nova trilogia” de Star Wars, além do episódio IX, que estreará em 2019.