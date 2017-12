Stan Lee rebate parabéns do Globo de Ouro: minha parte em prêmio

Stan Lee não se contenta com “lembrancinhas”. Em seu 95ª aniversário, na última quinta-feira, o fundador da Marvel foi homenageado pelo Globo de Ouro no Twitter. Ele aproveitou a deixa para cobrar um presente: “E cadê meu prêmio de melhor participação especial?”. Como sabem os fãs de Lee, todos os filmes da Marvel contam com uma breve ponta do roteirista, sempre dignas de risos.

Now where's my award for "Best Cameo"?!? — stan lee (@TheRealStanLee) December 29, 2017

No recente Homem-Aranha: De Volta ao Lar, por exemplo, ele aparece como um vizinho de Peter Parker. O veterano ganhou até uma cena pós-crédito em Guardiões da Galáxia 2, contando “histórias de pescador” para alguns extraterrestres.

Os fãs foram ao delírio com a resposta na rede social, e saíram em apoio de Lee. “Ele deveria ganhar o prêmio de melhor participação especial, que depois mudaria de nome para ‘prêmio Stan Lee'”, escreveu uma usuária do Twitter. Outros sugeriram que a “atuação” do quadrinista merecesse, na verdade, um Oscar.